Президент ОЛИМП-ФНЛ - о ливне во Владивостоке: "Играли и в худших условиях"

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов высказался о матче 13-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Луч " - "Сибирь", который прошел под проливным дождем.

- Решение о начале матча принимает судья вместе с инспектором, - заявил Ефремов. – Я включил трансляцию в середине первого тайма, и поле было нормальное. Судя по обзору, там были тяжелые условия. Это был форс-мажор – погодный катаклизм, возникший во время игры. В этот день по Приморскому краю пронесся смерч.

Матч состоялся, результат есть. Никаких жалоб от участников не поступало. Существуют определенные рекомендации о порядке прекращения и переноса матча. Мое мнение: иногда играли и в худших условиях, матчи прерывались даже в Лиге чемпионов и переносились на следующий день.

Во втором тайме встречи во Владивостоке на поле появились многочисленные лужи, повлиявшие на ход игры. (Евгений Белоусов)