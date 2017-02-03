Президент "Мордовии": "Задолженность перед футболистами удалось погасить"

Президент "Мордовии" Алексей Порфененко заявил, что клуб выплатил долги перед футболистами и у саранской команды есть финансовые гарантии на участие во второй части чемпионата. На данный момент "Мордовия" занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, одержав всего 6 побед в 24 встречах.

– То, на что мы рассчитывали и о чем ребята знали, тот коллектив, который есть сейчас у нас, футболисты, которые в заявке, перед ними была задолженность по прошлому году: четыре месяца, с сентября по декабрь – ее удалось погасить, задача решена, – цитирует "Р-Спорт" Порфененко. – В финансовом плане есть гарантии того, что команда готовится и будет участвовать во второй части чемпионата, будет вовремя получать то, что необходимо, чтобы они не думали ни о чем, кроме самоотдачи и как реализовать себя на футбольном поле. Гарантии на это действительно есть.

Те долги, которые остались с прошлого сезона, также будут реструктуризированы, будем искать решение для этого. Это не касается подготовки и полноценного участия в чемпионате.