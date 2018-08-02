Президент ФНЛ верит в здравый смысл "Армавира"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов, прокомментировал "СЭ" заявление президента ФК "Армавир" Валентина Климко он намерении сняться с соревнований.

- Я верю в здравый смысл, - кратко высказался Ефремов.

Ранее президент "Армавира" заявил о намерении снять команду с первенства ФНЛ из-за отказа КДК РФС удовлетворить заявление клуба о пересмотре результата матча против хабаровского СКА (0:3). В котором принял участие полузащитник хабаровчан Ираклий Квеквескири, получивший красную карточку в последнем матче ПФЛ прошлого сезона. (Никита АРМАНД)



