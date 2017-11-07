Президент ФНЛ обсудит проблемы "Луча-Энергии" с врио губернатора Приморского края

Президент ФНЛ Игорь Ефремов вылетает во Владивосток, где завтра "Луч-Энергия" примет "Волгарь". В программе поездки в столицу Приморья у руководителя лиги рабочая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора края Андреем Тарасенко.

– Всем известна непростая, если не сказать критическая ситуация, сложившаяся в "Луче-Энергии", – цитирует Ефремова официальный сайт ФНЛ. – У клуба есть серьезные задолженности и перед футболистами и персоналом, и перед сторонними организациями (например, транспортными компаниями), что ставит под удар его нормальное функционирование. Во Владивостоке мы обсудим проблемы и попробуем найти пути их решения с исполняющим обязанности главы Приморского края Андреем Владимировичем Тарасенко. "Луч-Энергия" – клуб с богатой историей, который не должен пропасть с футбольной карты страны.

Напомним, что в минувшем туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками", чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба.