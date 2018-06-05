Президент ФНЛ: "Никто не вылетел? Дискредитации лиги не вижу, такого больше не повторится"

На пресс-конференции ФНЛ по итогам очередного Общего собрания лиги, прошедшей в Доме футбола на Таганке, президент лиги Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию с клубами, вылетевшими по итогам сезона 2017/18, но оставшимися в лиге.

- Получается, что все пять клубов, вылетевших по спортивному принципу, остаются на следующий сезон. Не кажется ли вам, что спортивный принцип страдает и нет ли идей, как не допустить подобное в будущем?

- Не согласен, что это связано со спортивным принципом. Такая ситуация сложилась не только из-за клубов ПФЛ, так вышло, что "Тосно", "Кубань" и "Волгарь", полноправные участники ФНЛ, не смогут принять участие в играх следующего сезона. Кто-то не получил лицензию, кто-то снялся с соревнований. Ситуация неординарная, форс-мажорная, но не стоит дополнительного исследования. Дискредитации ФНЛ как соревнования не вижу, уверен, что в ближайшем будущем это не повторится. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Победитель группы "Центр" ПФЛ "Арарат" не прошел лицензирование ФНЛ, а победитель группы "Восток" "Сахалин" не стал подавать документы на получение лицензии. Кроме того, лицензирование не смогли пройти выступавшая в сезоне-2017/18 в ФНЛ "Кубань" и "Тосно", вылетевший из РФПЛ. "Волгарь", в свою очередь, отказался от участия в первенстве ФНЛ. Таким образом, в лиге получили возможность остаться все пять вылетевших из турнира клубов: "Зенит-2", "Ротор-Волгоград", "Луч-Энергия", "Тюмень" и "Факел".