Президент ФНЛ: "Мутко обещал помочь "Лучу-Энергии"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о том, что лига в последние полтора сезона старается помогать "Лучу-Энергии" в решении финансовых проблем. Он отметил, что президент РФС Виталий Мутко тоже обещал посодействовать в решении этого вопроса.

- О проблемах "Луча-Энергии" я, безусловно, осведомлен, и, к сожалению, возникли они не сегодня, - цитирует "Р-Спорт" Ефремова. - Мне известно о задолженностях, которые существуют не только перед футболистами, но и, например, перед транспортными компаниями. Последние полтора года мы по мере возможности стараемся помогать клубу. Например, в прошлом сезоне приложили немало сил, чтобы они возобновили чемпионат в марте.

Что касается сегодняшней акции перед матчем с "Химками", на мой взгляд, это не совсем верный поступок. В то же время, ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому чисто по-человечески я их понять могу. Надеюсь, что в ближайшее время будут сделаны какие-то шаги для исправления ситуации. Профессиональный футбол во Владивостоке имеет давние традиции, но без решительных действий он может исчезнуть.