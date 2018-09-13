Президент "Армавира" высказался о будущем главного тренера

Президент "Армавира" Валентин Климко сказал, что руководство клуба продолжает доверять главному тренеру Арсену Папикяну, несмотря на неудачный старт в Олимп-Первенстве ФНЛ. После десяти туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 2 очка.

46-летний специалист работает в "Армавире" с июня 2016 года. Под его руководством команда по итогам сезона-2017/18 вышла во второй по силе дивизиона российского футбола. В 11-м туре команда на выезде сыграет со "Спартаком-2" (15 сентября, начало – 15.00 по московскому времени).

– Неудачный старт в чемпионате не подорвал доверие к главному тренеру, он работает на износ, – цитирует "РИА Новости" Климко. – Мы потихоньку строим клуб, воспитываем тренеров, футболистов. Делаем все шаг за шагом. На "Спартак-2" никакого особого настроя нет, едем в Москву за тремя очками.