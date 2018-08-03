Президент "Армавира" опроверг информацию о начале процедуры снятия клуба с первенства ФНЛ

Президент "Армавира" Валентин Климко сообщил "СЭ", что команда еще не предпринимала действий по снятию с розыгрыша ФНЛ-2018/19.

– Информация о том, что клуб начал процесс снятия с розыгрыша турнира, неверна. Я донес свою позицию до акционера клуба Джевана Челоянца. Решение он пока не принял. Как только это сделает – информация появится на сайте нашего клуба, – сказал Климко.

– "Армавир" примет участие в субботнем матче против "Тамбова"?

– На спортивную составляющую наши разбирательства в РФС не имеют никакого влияния. Персонал и футболисты выполняют свою работу, клуб на сегодняшний день функционирует в штатном режиме.

Напомним, что в 1-м туре ФНЛ в матче между "Армавиром" и хабаровским СКА в составе армейцев принял участие футболист Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ 2017/18 в игре "Арарат" – "Зоркий" (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев). "Армавир" подал протест в КДК с требованием засчитать хабаровчанам техническое поражение, но КДК не установил вины дальневосточников и отказал им в удовлетворении их требований. (Иван ТОРОПЦЕВ)