Президент "Армавира": "Клуб останется в ФНЛ. Подаем апелляцию в РФС"

Президент "Армавира" Валентин Климко прокомментировал "СЭ" обращение, опубликованное на официальном сайте клуба, по поводу ситуации с отказом КДК присудить поражение "СКА-Хабаровск" в матче 1-го тура ФНЛ. Тогда в составе армейцев играл Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре "Арарат" – "Зоркий" (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев). "Армавир" подал протест, но КДК не установил вины дальневосточников и отказал удовлетворить обращение южан.

– Мы вчера сыграли с "Тамбовом", если бы снимались, то не вышли бы на поле, – сказал Климко. - Акционер клуба Джеван Челоянц вчера принял такое решение, и матч состоялся. Но подаем апелляцию в РФС. Мы в отличие от него действуем строго согласно регламента. Не перепрыгиваем ни через какие головы, а идем шаг за шагом.

– Когда состоится рассмотрение?

– Это нам сообщит апелляционный комитет. (Арман МКРТЧЯН)