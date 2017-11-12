Пресс-атташе "Енисея" отреагировал на интервью Таталаева "СЭ"

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис в Твиттере отреагировал на интервью главного тренера "Тамбова" Андрея Талалаева "СЭ" по итогам матча 23-го тура первенства ФНЛ (2:0). У наставника гостевой команды на послематчевой пресс-конференции возник конфликт с красноярскими журналистами - представители СМИ после короткого диалога со специалистом покинули мероприятие.

Ранее в интервью "СЭ" Талалаев назвал Меркиса маленьким губастым мальчиком:

- Никаких конфликтов не возникало. Откуда вы это взяли? Наоборот, все было позитивно.

– Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис писал об этом в соцсетях.

– Давайте расскажу вам предысторию. Я никогда не комментирую чужие слова. Только поступки. Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьезную тему. Подошел маленький губастый мальчик с очень серьезным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было. Мне задали вопрос, я ответил на него вопросом. Двое покинули зал, а двадцать человек остались. Мы мило беседовали практически пятнадцать минут. Все, что пишет, как он себя называет, пресс-атташе, спрашивайте у него. У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать.

- Пошумим!, - написал Меркис.

Полная версия интервью Андрея Талалаева