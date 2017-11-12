Пресс-атташе "Енисея" - о словах Талалаева: "Он опускается до такого уровня… Я такого в его сторону себе не позволю"

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис, комментируя скандальное выступление главного тренера "Тамбова" Андрея Талалаева после матча 23-го тура первенства ФНЛ, сказал, что специалист проявил неуважение к журналистам. Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. По словам Меркиса, начало пресс-конференции было задержано на полчаса из-за Талалаева.

На пресс-конференции после перепалки с наставником "Тамбова" два местных журналиста покинули мероприятие. Сам Талалаев в интервью "СЭ" заявил, что замечательно пообщался с журналистами и сделал с ними селфи. Информацию о конфликте, появившуюся в Твиттере Меркиса, он назвал своеобразной местью. Также тренер "Тамбова" охарактеризовал пресс-атташе "Енисея" как маленького губастого мальчика, который мешал его разговору с спортивным директором своего клуба.

Поведение Андрея Викторовича все видели, – сказал Меркис. – Если он считает, что может себя так вести, с неуважением относиться к журналистам, некоторые из которых гораздо старше него… Отмечу, что начало пресс-конференции задержалось на полчаса. Он ходил по своим личным делам: мыться или еще что-то, я не знаю. На мой взгляд, задержка на такое длительное время – это неуважение к журналистам. И он даже не извинился за это. А потом начал вступать в полемику, уворачиваясь от вопросов, что тоже видно на видео.

– Талалаев высказался и в ваш адрес. Он сказал, что вы прервали его разговор со спортивным директором. Как могли бы это прокомментировать?

– Перед матчем мне нужно было обсудить один момент со спортивным директором Павлом… не помню отчества. (Павел Худяков. – Прим. "СЭ"). Я подошел, дождался, пока у них в разговоре возникнет небольшая пауза, вклинился, но потом понял, что разговор у них не закончился. Андрей Викторович сказал, мол, ты не видишь, что мы разговариваем? Я отошел, извинился. Я не думаю, что в этом плане есть какие-то вопросы. Ну а то, что он в интервью перешел на какие-то личные описательные характеристики, это его право. Он опускается до такого уровня… Я такого в его сторону себе не позволю.

– Талалаев не знал о том, что к нему подошел пресс-атташе, и на пресс-конференции могла быть месть с вашей стороны.

– В чем это могло выразиться? На видео все видно. Мое участие в пресс-конференции минимальное. Я только поспросил его ответить на вопросы.

Полная версия интервью Станислава Меркиса

Полная версия интервью Андрея Талалаева