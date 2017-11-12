Пресс-атташе "Енисея": "А я хотел селфи с Талалаевым сделать..."

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис в Твиттере сообщил, что хотел сфотографироваться с главным тренером "Тамбова" Андреем Талалаевым после матча 23-го тура первенства ФНЛ, который завершился победой красноярцев - 2:0. На пресс-конференции после перепалки с наставником тамбовчан два местных журналиста покинули мероприятие.

Сам Талалаев в интервью "СЭ" заявил, что замечательно пообщался с журналистами и сделал с ними селфи. Информацию о конфликте, появившуюся в Твиттере Меркиса, он назвал своеобразной местью. Также тренер "Тамбова" охарактеризовал пресс-атташе "Енисея" как маленького губастого мальчика, который мешал его разговору с спортивным директором своего клуба.

- А я хотел селфи с Талалаевым сделать, - написал Меркис.