После поражения от "Тамбова" весь тренерский штаб "Балтики" ушел в отставку

Весь тренерский штаб "Балтики" во главе с Александром Горбачевым подал в отставку после поражения в матче первенства России в ФНЛ против "Тамбова" (1:2), сообщает официальный сайт клуба. Все заявления будут рассмотрены 13 сентября на заседании совета директоров. После стартовых двух побед в текущем сезоне клуб не может победить уже 10 игр подряд и опустился на 18-е место в турнирной таблице.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Балтику" могут возглавить Игорь Чугайнов, Андрей Гордеев или Хазрет Дышеков.