17:26 | ФУТБОЛ — ФНЛ

После поражения от "Тамбова" весь тренерский штаб "Балтики" ушел в отставку

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Весь тренерский штаб "Балтики" во главе с Александром Горбачевым подал в отставку после поражения в матче первенства России в ФНЛ против "Тамбова" (1:2), сообщает официальный сайт клуба. Все заявления будут рассмотрены 13 сентября  на заседании совета директоров. После стартовых двух побед в текущем сезоне клуб не может победить уже 10 игр подряд и опустился на 18-е место в турнирной таблице.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Балтику" могут возглавить Игорь Чугайнов, Андрей Гордеев или Хазрет Дышеков.

 

Дополнительная информация

http://fc-baltika.ru/news/podali-v-otstavku

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