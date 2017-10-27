После матча ЦСКА – "Зенит" Вилков обслужит игру ФНЛ

Определены арбитры и инспекторы матчей 12-го тура первенства ФНЛ, которые пройдут 4 ноября. Поединок между "Балтикой" и "Оренбургом" обслужит судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым. В эти выходные нижегородский арбитр будет работать на центральном матче 15-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
Полный список назначений выглядит так:
"Авангард" – "Крылья Советов" – ПАНИН (Дмитров) – Милюченко (Санкт-Петербург), Сейфетдинов (Казань), инспектор Веселовский (Москва), делегат Губарьков (Москва);
"Олимпиец" – "Томь" – СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург), Мурашов (Москва), Бирюлин (Ярославль), инспектор Захаров (Москва), делегат Гуторенко (Москва);
"Луч-Энергия" – "Химки" – ЛЮБИМОВ (Санкт-Петербург), Образко (Ставрополь), Чекалин (Воронеж), инспектор Андреев (Новосибирск), делегат Ильин (Москва);
"Кубань" – "Волгарь" – СОКОЛОВ (Воронеж), Суховерхов (Воронеж), Ильясов (Казань), инспектор Жарков (Москва), делегат Антонян (Москва);
"Ротор-Волгоград" – "Шинник" – АНОПА (Благовещенск), Бочков (Сочи), Тарасов (Тамбов), инспектор Харламов (Москва), делегат Егоров (Москва);
"Факел" – "Динамо" СПб – ИВАНОВ (Ростов-на-Дону), Зайнагутдинов (Уфа), Степанов (Томск), инспектор Куница (Краснодар), делегат Бондарь (Московская область);
"Зенит-2" – "Тюмень" – БОРИСОВ (Самара), Степанищев (Воронеж), Архипов (Ульяновск), инспектор Тюмин (Новочеркасск), делегат Харьков (Москва);
"Енисей" – "Сибирь" – ШАДЫХАНОВ (Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург), Ядров (Калининград), инспектор Гамеев (Московская область), делегат Кузнецов (Москва);
"Балтика" – "Оренбург" - ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Шимарыгин (Сосновый Бор), Новиков (Санкт-Петербург), инспектор Матюнин (Москва), делегат Нечай (Ростов-на-Дону);
"Спартак-2" – "Тамбов" - КУКУЛЯК (Калуга), Ковалев (Реутов), Филимонов (Орехово-Зуево), инспектор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат Левин (Саранск).
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Химки (Футбол)
- Томь
- Сибирь (Футбол)
- Кубань (Футбол)
- Авангард Курск
- Енисей (Футбол)
- Волгарь (Футбол)
- Луч-Энергия
- Тюмень (Футбол)
- Шинник
- Михаил Вилков
- Балтика
- Оренбург (футбол)
- Факел Вр
- ФНЛ
- Динамо СПб (Футбол)
- ФК Тамбов
- Спартак-2
- Зенит-2
- Олимпиец
Millwall82
Кукуян без палева такого сменил фамилию на Кукуляк?)))
14:25