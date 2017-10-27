После матча ЦСКА – "Зенит" Вилков обслужит игру ФНЛ

Определены арбитры и инспекторы матчей 12-го тура первенства ФНЛ, которые пройдут 4 ноября. Поединок между "Балтикой" и "Оренбургом" обслужит судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым. В эти выходные нижегородский арбитр будет работать на центральном матче 15-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".

Полный список назначений выглядит так:

"Авангард" – "Крылья Советов" – ПАНИН (Дмитров) – Милюченко (Санкт-Петербург), Сейфетдинов (Казань), инспектор Веселовский (Москва), делегат Губарьков (Москва);

"Олимпиец" – "Томь" – СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург), Мурашов (Москва), Бирюлин (Ярославль), инспектор Захаров (Москва), делегат Гуторенко (Москва);

"Луч-Энергия" – "Химки" – ЛЮБИМОВ (Санкт-Петербург), Образко (Ставрополь), Чекалин (Воронеж), инспектор Андреев (Новосибирск), делегат Ильин (Москва);

"Кубань" – "Волгарь" – СОКОЛОВ (Воронеж), Суховерхов (Воронеж), Ильясов (Казань), инспектор Жарков (Москва), делегат Антонян (Москва);

"Ротор-Волгоград" – "Шинник" – АНОПА (Благовещенск), Бочков (Сочи), Тарасов (Тамбов), инспектор Харламов (Москва), делегат Егоров (Москва);

"Факел" – "Динамо" СПб – ИВАНОВ (Ростов-на-Дону), Зайнагутдинов (Уфа), Степанов (Томск), инспектор Куница (Краснодар), делегат Бондарь (Московская область);

"Зенит-2" – "Тюмень" – БОРИСОВ (Самара), Степанищев (Воронеж), Архипов (Ульяновск), инспектор Тюмин (Новочеркасск), делегат Харьков (Москва);

"Енисей" – "Сибирь" – ШАДЫХАНОВ (Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург), Ядров (Калининград), инспектор Гамеев (Московская область), делегат Кузнецов (Москва);

"Балтика" – "Оренбург" - ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Шимарыгин (Сосновый Бор), Новиков (Санкт-Петербург), инспектор Матюнин (Москва), делегат Нечай (Ростов-на-Дону);

"Спартак-2" – "Тамбов" - КУКУЛЯК (Калуга), Ковалев (Реутов), Филимонов (Орехово-Зуево), инспектор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат Левин (Саранск).

Турнирная таблица и календарь матчей ФНЛ