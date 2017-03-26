Полиция предотвратила драку болельщиков "Динамо" и "Зенита"

Полиция Великого Новгорода предотвратила драку болельщиков московского "Динамо" и "Зенита" во время матча 28-го тура ФНЛ. Столичный клуб сегодня проводит встречу чемпионата против "Тосно".

Отмечается, что порядка 50 болельщиков "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо", однако ОМОН закрыл сектор и не пустил фанатов. Московский клуб занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, "Тосно" идет на второй строчке, отставая на пять очков.