16:47 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Полиция предотвратила драку болельщиков "Динамо" и "Зенита"

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Полиция Великого Новгорода предотвратила драку болельщиков московского "Динамо" и "Зенита" во время матча 28-го тура ФНЛ. Столичный клуб сегодня проводит встречу чемпионата против "Тосно".

Отмечается, что порядка 50 болельщиков "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо", однако ОМОН закрыл сектор и не пустил фанатов. Московский клуб занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, "Тосно" идет на второй строчке, отставая на пять очков.

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