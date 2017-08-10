Поле стадиона "Шинник" "засеяли" крашеным щебнем. Видео

Представитель мэрии Ярославля сообщил о том, что для антитеррористических учений на реконструируемом стадионе "Шинник" имитировали футбольное поле, используя крашеный щебень. По его словам, данное решение было принято в связи с тем, что поле находится на реконструкции, а мероприятие было нельзя отменить.

- Это все сделано для международных учений, которые проводятся на стадионе "Шинник", - приводит "Ярославский регион" слова представителя мэрии. - Так как поле находится на реконструкции, но от проведения учений отказаться нет возможности, то было принято такое решение. Покрытие покрасили пищевым красителем для имитации травы.

Стадион "Шинник" находится на реконструкции в рамках подготовки к чемпионату мира. В 2018 году на арене в Ярославле появится новое современное футбольное поле.