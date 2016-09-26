Покер Козлова помог "Енисею" разгромить "Мордовию"

В матче 14-го тура первенства ФНЛ "Енисей" на своем поле нанес крупное поражение "Мордовии" – 4:0. Все четыре мяча записал на свой счет нападающий Андрей Козлов. Его команда продлила свою беспроигрышную серию до четырех матчей (с учетом Кубка России, где был обыгран ЦСКА – 2:1). "Мордовия" же не знает побед с 28 августа.

Подопечные Андрея Тихонова благодаря этому успеху поднялись на шестое место в турнирной таблице. Саранчане занимают 17-ю строчку.

Первенство России

ФНЛ

14-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Мордовия" (Саранск) – 4:0 (0:0)

Голы: Козлов, 49 (1:0). Козлов, 57 – с пенальти (2:0). Козлов, 64 – с пенальти (3:0). Козлов, 73 (4:0).

"Енисей": Опарин, Чичерин (Тихонов, 76), Чернов, Васильев, Гультяев, Ломакин, Алиев, Ланин (Е.Иванов, 75), Фатуллаев, Камеш (Кухарчук, 76), Козлов (Коротаев, 76).

"Мордовия": Чебану, Багаев, Молодцов, Сабитов, А.Г.Иванов (Лебедев, 46), Чалов, Кренделев, Игнатович, Астафьев, Саркисов (Деобальд, 77), Амбарцумян (Алхазов, 62).

Предупреждения: Сабитов, 55. Астафьев, 61. Фатуллаев, 65. Игнатович, 78.

Удаление: Астафьев, 70.

Судья: Турбин (Москва).

26 сентября. Красноярск. Стадион "Центральный".