Почему Сельдяков судит матч ФНЛ. Объясняет Будогосский

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение арбитра Владимира Сельдякова на матч 28-го тура ФНЛ "Тамбов" – "Луч-Энергия".
В 21-м туре РФПЛ рефери работал на игре "Зенит" – "Амкар" (0:0), в конце которой допустил методическую ошибку, не удалив пермяка Николая Зайцева после предъявления ему второй желтой карточки.
– Это совершенно обычная практика, – сказал Будогосский. – Подчеркну, у Сельдякова методическая ошибка, и по всем нашим нормативным документам он пропустит определенное количество туров в РФПЛ. Но будет судить в ФНЛ. Никакой трагедии в этом нет.
Все это делается для того, чтобы арбитр поддерживал уровень профессиональной готовности. Судья РФПЛ, пропустив определенное количество туров, не должен начинать с чистого листа, у него должна быть практика, пусть и на уровне дивизионом ниже. Здесь нет никаких проблем. (Сергей ЕГОРОВ)
Иван-крестьянский сын
И газ в его квартире отключить!
19:37
SPFAN
Будогосский, гнида продажная!
19:11
Podvodnik
Собственными руками разбил бы морду лица Будогосскому. Зайцев после второй карточки на поле не появился. А если бы ему дали красную, то минут 5 ждали бы, когда он покинет поле в раздевалку. Сельдяков поступил правильно. Он герой. Будогосский сволота.
19:01
Коуч07
Вообще это глупо, наказывать арбитров пропуском игр Премьер-лиги за еденичные мелкие ошибки. Он же в ФНЛ лучше не станет
18:58