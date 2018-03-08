18:46 | Футбол — ФНЛ

Почему Сельдяков судит матч ФНЛ. Объясняет Будогосский

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение арбитра Владимира Сельдякова на матч 28-го тура ФНЛ "Тамбов""Луч-Энергия".

 
3 марта. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Амкар&quot; - 0:0. Владимир СЕЛЬДЯКОВ.Владимир Сельдяков: "Как молнией ударило: "Я правда не показал красную?!"

В 21-м туре РФПЛ рефери работал на игре "Зенит""Амкар" (0:0), в конце которой допустил методическую ошибку, не удалив пермяка Николая Зайцева после предъявления ему второй желтой карточки.

– Это совершенно обычная практика, – сказал Будогосский. – Подчеркну, у Сельдякова методическая ошибка, и по всем нашим нормативным документам он пропустит определенное количество туров в РФПЛ. Но будет судить в ФНЛ. Никакой трагедии в этом нет.

Все это делается для того, чтобы арбитр поддерживал уровень профессиональной готовности. Судья РФПЛ, пропустив определенное количество туров, не должен начинать с чистого листа, у него должна быть практика, пусть и на уровне дивизионом ниже. Здесь нет никаких проблем. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Иван-крестьянский сын

И газ в его квартире отключить!

19:37

SPFAN

Будогосский, гнида продажная!

19:11

Podvodnik

Собственными руками разбил бы морду лица Будогосскому. Зайцев после второй карточки на поле не появился. А если бы ему дали красную, то минут 5 ждали бы, когда он покинет поле в раздевалку. Сельдяков поступил правильно. Он герой. Будогосский сволота.

19:01

Коуч07

Вообще это глупо, наказывать арбитров пропуском игр Премьер-лиги за еденичные мелкие ошибки. Он же в ФНЛ лучше не станет

18:58

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