Почему Сельдяков судит матч ФНЛ. Объясняет Будогосский

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение арбитра Владимира Сельдякова на матч 28-го тура ФНЛ "Тамбов" – "Луч-Энергия".

В 21-м туре РФПЛ рефери работал на игре "Зенит" – "Амкар" (0:0), в конце которой допустил методическую ошибку, не удалив пермяка Николая Зайцева после предъявления ему второй желтой карточки.

– Это совершенно обычная практика, – сказал Будогосский. – Подчеркну, у Сельдякова методическая ошибка, и по всем нашим нормативным документам он пропустит определенное количество туров в РФПЛ. Но будет судить в ФНЛ. Никакой трагедии в этом нет.

Все это делается для того, чтобы арбитр поддерживал уровень профессиональной готовности. Судья РФПЛ, пропустив определенное количество туров, не должен начинать с чистого листа, у него должна быть практика, пусть и на уровне дивизионом ниже. Здесь нет никаких проблем. (Сергей ЕГОРОВ)