Почему "Армавиру" будет сложно аннулировать результат матча со "СКА-Хабаровск". Объясняет юрист

Спортивный юрист Евгений Морозов разъяснил детали спора между "СКА-Хабаровск" и "Армавиром" накануне рассмотрения дела в апелляционный комитет РФС.

Напомним, "Армавир" хочет обжаловать решение КДК, который отклонил протест южного клуба на результат матча 1-го тура ФНЛ со "СКА-Хабаровском" (3:0). Тогда в составе армейцев играл Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре "Арарат" – "Зоркий" (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев). "Армавир" подал протест, но КДК не установил вины дальневосточников и отказал удовлетворить обращение южан. Теперь заседание апелляционный комитет состоится 16 августа в 17.00, где и будет рассмотрено заявление армавирцев.

– К моему большому непониманию, дисциплинарный регламент РФС позволяет любым субъектам и несубъектам обращаться в КДК РФС. "Армавир" этим и воспользовался, – начал Морозорв.

– Что вы имеете в виду?

– "Армавир" написал заявление о неправомерном участии Квеквескири в матче и хочет аннулировать результат. Хотя в протоколе матча протест зафиксирован не был. КДК отказал им в этом заявлении.

– На что опирается "Армавир" в своем протесте?

– Насколько я знаю, они хотят использовать одну норму регламента ФНЛ. В ней говорится, что ответственность за учет дисквалификации лежит на футбольных клубах. То есть, по мнению "Армавира", "СКА-Хабаровск" не должен был допускать до игры Ираклия, потому что он был дисквалифицирован.

Но тут присутствует тонкий момент. Есть два понятия дисквалификации, которые устанавливает дисциплинарный регламент. Первое – это спортивная дисквалификация, то есть, когда решение принимается юрисдикционным органом РФС – то есть КДК, который дисквалифицирует футболиста на определенное время. Такие санкции распространяются на все виды соревнований под эгидой РФС и не зависят от спортивного сезона. Второе понятие – автоматическая, и она накладывается за получение четырех желтых карточек или за две желтые карточки в одном матче. Для дисквалификации в таком случае не требуется решение юрисдикционного органа РФС. В то же время дисциплинарный регламент дает понять, что автоматическая дисквалификация не переносится на следующий спортивный сезон.

– Получается "Армавир" не в курсе этого момента?

– Если бы менеджмент и юристы клуба регулярно следили за изменениями регламентных норм, ходили бы на конференции, совещания, то они бы знали, что в предыдущей версии была норма, которая говорила о том, что автоматическая дисквалификация переносится на следующий спортивный сезон вне зависимости от соревнований. Однако после некоторых событий и обсуждений до РФС донесли логику, что не может автоматическая дисквалификация переносится на следующий сезон и тем более на следующее соревнование. Просто нелогично переносить такое наказание на следующий чемпионат. Поэтому РФС внес изменения в регламент, где теперь написано, что автоматическая дисквалификация не переносится на следующий сезон. В обсуждениях, приведших к усовершенствованию регламента, принимали участие и клубы, и друге субъекты футбола, и я, в том числе.

– Есть ли у "СКА-Хабаровск" документ, подтверждающий правомерность участия Квеквескири в матче с "Армавиром"?

– Когда проходит заявочная компания, любая лига дает, так называемый, "бегунок", который нужно заверить во всех кабинетах и инстанциях. В одном из таких кабинетов сидит специально обученный человек, задачей которого является проверка наличия у спортсмена дисквалификаций. Сезон завершился – автоматическая дисквалификация обнулилась. Человек в этом кабинете убедился в этом и поставил прочерк напротив графы "дисквалификации". После этого "СКА-Хабаровск" с чистой совестью пошел заявлять футболиста. Таким образом, возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, что такой документ есть. Его можно найти даже в интернете.

Более того, когда КДК проводил заседание, на котором устанавливал ответственность самого клуба, работников лиги, и после изучения всех этих нюансов пришел к выводу, что нарушений в этом вопросе нет. Но у "Армавира" есть право обратиться в апелляционный комитет, что он и сделал.

– Удивляет, что в "Армавире" не знают нормы нового регламента. Когда он вступил? С этого сезона?

– Нет, эта норма действовала и в прошлом сезоне.

– То есть очень высока вероятность того, что и апелляционный комитет откажет "Армавиру"?

– Если "Армавир" не предоставит более веских доказательств, то, скорее всего, так и будет.

– Дальше "Армавир" может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне?

– Это недешевое решение. Но они вправе это сделать. (Андрей СИЗЯКИН)