По итогам матча "Факел" - "Авангард" возбуждены дела против восьми фанатов. Трое - несовершеннолетние

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области "СЭ" сообщили, что возбуждены восемь дел об административных правонарушениях болельщиками местного "Факела". 18 ноября во время матча 23-го тура Олимп-ФНЛ с "Авангардом" (3:2) фанаты, находившиеся на трибуне "Юг 3" Центрального стадиона профсоюзов, использовали пиротехнические средства. Сотрудники правоохранительных органов окружили сектор, всех, кто на нем находился - около 200 человек, включая лиц младше 14 лет - задержали и доставили в отделение полиции. Все болельщики прошли дактилоскопию и тест на алкоголь.

- Материалы об административных правонарушениях составлены в отношении восьми человек, среди них - трое несовершеннолетних, - сказала начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. - Эти материалы направлены в суд, в случаях с теми, кому еще не исполнилось 18 лет - в комиссию по делам несовершеннолетних. Решение будет вынесено сегодня. (Иван Торопцев)