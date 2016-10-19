13:34 | ФУТБОЛ — ФНЛ

По факту стрельбы перед матчем "Факел" - "Динамо" возбуждено уголовное дело

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Болельщики "Динамо".Погром в Воронеже: как это было

Старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов заявил о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства с применением оружия перед матчем 17-го тура первенства (ФНЛ) между "Факелом" и московским "Динамо" (2:1). По его словам, контроль хода расследования взял прокурор Воронежа Юрий Немкин.

- Прокуратура признала законным постановление воронежского отдела полиции номер 6 УМВД о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - приводит ТАСС слова Усова.

По данным прокуратуры, перед началом встречи произошла массовая драка.

- Также было произведено несколько выстрелов из неустановленного оружия, - сказал Усов. - После чего неустановленные лица скрылись с места происшествия.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3716360

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