По факту стрельбы перед матчем "Факел" - "Динамо" возбуждено уголовное дело

Старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов заявил о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства с применением оружия перед матчем 17-го тура первенства (ФНЛ) между "Факелом" и московским "Динамо" (2:1). По его словам, контроль хода расследования взял прокурор Воронежа Юрий Немкин.

- Прокуратура признала законным постановление воронежского отдела полиции номер 6 УМВД о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - приводит ТАСС слова Усова.

По данным прокуратуры, перед началом встречи произошла массовая драка.

- Также было произведено несколько выстрелов из неустановленного оружия, - сказал Усов. - После чего неустановленные лица скрылись с места происшествия.