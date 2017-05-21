Питерское "Динамо" завоевало путевку в ФНЛ

Питерское "Динамо" в 24-м туре зоны "Запад" ПФЛ разгромило "Строгино" со счетом 5:0. Бело-голубые завоевали путевку в ФНЛ.

Команда за два тура до завершения чемпионата заняла первое место в турнирной таблице. У "Долгопрудного", который идет вторым, на девять очков меньше и три матча в запасе. Но по дополнительным показателям - количество побед - у "Динамо" преимущество при равенстве очков. В последний раз команда играла в сезоне-2014/15.