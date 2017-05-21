 Питерское "Динамо" завоевало путевку в ФНЛ. ФУТБОЛ - ФНЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:15 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Питерское "Динамо" завоевало путевку в ФНЛ

0
0
0
0
1

Питерское "Динамо" в 24-м туре зоны "Запад" ПФЛ разгромило "Строгино" со счетом 5:0. Бело-голубые завоевали путевку в ФНЛ.

Команда за два тура до завершения чемпионата заняла первое место в турнирной таблице. У "Долгопрудного", который идет вторым, на девять очков меньше и три матча в запасе. Но по дополнительным показателям - количество побед - у "Динамо" преимущество при равенстве очков. В последний раз команда играла в сезоне-2014/15.

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

Москву по количеству команд хотят догнать? Вряд ли!

18:03