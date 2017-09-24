Питерское "Динамо" сыграло вничью с "Сибирью" и сократило отставание от "Крыльев"

"Динамо" из Санкт-Петербурга сыграло вничью с "Сибирью" в матче 15-го тура ФНЛ - 1:1. "Динамо" осталось третьим в таблице, сократив отставание от "Крыльев Советов", которые сегодня уступили лидеру "Енисею" (0:1). "Сибирь" идет в таблице шестой, отставая от четвертой строчки на 1 очко.

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ФНЛ

15-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:1)

Голы: Кулишев, 10 - с пенальти (0:1). Чеботару, 47 (1:1).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Мищенко, Магаль, Плопа (Кушнирук, 69), Аравин, Цховребов, Гладышев (Рухаиа, 59), Чеботару, Азаров (Житнев, 46), Галыш (Беляев, 64).

"Динамо": Книга, Житников, Юрганов, Бычков (Коваленко, 66), Бабенков, Кулишев, Рогов (Батютин, 56), Цвейба, Песегов, Барсов, Коротаев (Киреенко, 57).

Предупреждения: Рогов, 5. Мищенко, 10. Бабенков, 27. Бычков, 63. Коваленко, 85.

Судья: Федотов (Москва).