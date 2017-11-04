Питерское "Динамо" сыграло вничью с "Факелом", "Оренбург" одолел "Балтику"

В матче первенства ФНЛ "Оренбург" на выезде обыграл "Балтику" – 1:0. Единственный мяч забил Андрей Малых. В поединке "Факела" и "Динамо" из Санкт-Петербурга голов забито не было.

"Оренбург" занимает третье место в турнирной таблице. "Динамо" расположилось на пятой строчке, "Балтика" идет седьмой, а "Факел" – на 18-й позиции.

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ФНЛ

21-й тур

"Балтика" (Калининград) – "Оренбург – 0:1 (0:1)

Гол: Малых, 42.

"Балтика": Помазан, Логашов, Крючков, Каленкович, И.Джалилов, Свежов, А.Джалилов (Касьян, 65), Малеев (Степанец, 83), Скопинцев, Кобялко, Себаи.

"Оренбург": Фролов, Бегич, Ойеволе, Малых, Удалый, Чиркин, Попович (Парняков, 85), Попов, Бреев, Делькин (Мамтов, 72), Дюриш (Ефремов, 75).

Предупреждения: Свежов, 32. Чиркин, 32. Попов, 68. Каленкович, 73.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

4 ноября. Калининград. Стадион "Балтика".

"Факел" (Воронеж) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 0:0

"Факел": Федоров, Семенов, Осипенко, Шарифи (Садов, 74), Хайманов, Молодцов, Лукьянов, Чхапелия (Арустамян, 53), Мануковский, Амбарцумян, Мичуренков (Сердюк, 64).

"Динамо": Генералов, Житников, Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев, Рогов (Власов, 58), Цвейба (Сарамутин, 90+4), Песегов, Барсов (Маркосов, 78), Коротаев (Киреенко, 59).

Предупреждения: Чхапелия, 2. Мичуренков, 15. Коротаев, 33. Осипенко, 89.

Судья: Сухой (Люберцы).

4 ноября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".