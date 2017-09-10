Питерское "Динамо" проиграло "Авангарду" и упустило шанс выйти на второе место в ФНЛ

"Динамо" из Санкт-Петербурга уступило "Авангарду" в домашнем матче первенства России ФНЛ. Питерцы упустили возможность обойти в таблице "Крылья Советов" и подняться на второе место. Куряне занимают 11-е место

Первенство России

ФНЛ

13-й тур

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Курск) - 1:2 (0:2)

Голы: Альшин, 7 (0:1). Коробов, 30 (0:2). Киреенко, 83 (1:2).

"Динамо": Генералов, Бычков, Бабенков, Житников, Пасько, Песегов, Власов, Кулишев (Соловьев, 46), Рогов (Козлов, 74), Маркосов (Киреенко, 46), Коротаев (Барсов, 46).

"Авангард": Саутин (Козырев, 46), Никитин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Альшин (Синяев, 90+1), Нетфуллин, Коробов (Войнов, 86), Гурфов, Аппаев, Подоляк (Болов, 66).

Предупреждения: Бычков, 6. Дашаев, 25. Концедалов, 68. Аппаев, 75.

Судья: Апонасенко (Москва).