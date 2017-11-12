Питерское "Динамо" прервало безвыигрышную серию из восьми матчей в ФНЛ, обыграв "Кубань"

Питерское "Динамо" на выезде переиграло "Кубань" со счетом 1:0 в матче 23-го тура первенстве ФНЛ. Единственный мяч забил Артем Кулишев.
Отметим, что питерцы смогли прервать безвыигрышную серию из восьми матчей в ФНЛ.
Чемпионат России
ФНЛ
23-й тур
"Кубань" (Краснодар) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:1)
Гол: Кулишев, 8 (0:1).
Нереализованный пенальти: Маляров (Кубань), 60 (вратарь)
"Кубань": Дюпин, Клещенко (Гай, 35), Бугаев, Марков, Смирнов, Байрыев, Лобкарев (Нурисов, 75), Коновалов, Маляров, Завезен (Обухов, 70), Гогниев.
"Динамо": Генералов, Житников, Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев (Пасько, 90+2), Власов (Рогов, 87), Цвейба, Сарамутин, Барсов (Маркосов, 90), Коротаев (Киреенко, 80).
Предупреждения: Маляров, 61. Марков, 67. Сарамутин, 82. Юрганов, 84. Нурисов, 90.
Судья: Турбин (Дмитров).
12 ноября. Краснодар. Стадион "Кубань".