Питерское "Динамо" прервало безвыигрышную серию из восьми матчей в ФНЛ, обыграв "Кубань"

Питерское "Динамо" на выезде переиграло "Кубань" со счетом 1:0 в матче 23-го тура первенстве ФНЛ. Единственный мяч забил Артем Кулишев.

Отметим, что питерцы смогли прервать безвыигрышную серию из восьми матчей в ФНЛ.

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23-й тур

"Кубань" (Краснодар) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:1)

Гол: Кулишев, 8 (0:1).

Нереализованный пенальти: Маляров (Кубань), 60 (вратарь)

"Кубань": Дюпин, Клещенко (Гай, 35), Бугаев, Марков, Смирнов, Байрыев, Лобкарев (Нурисов, 75), Коновалов, Маляров, Завезен (Обухов, 70), Гогниев.

"Динамо": Генералов, Житников, Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев (Пасько, 90+2), Власов (Рогов, 87), Цвейба, Сарамутин, Барсов (Маркосов, 90), Коротаев (Киреенко, 80).

Предупреждения: Маляров, 61. Марков, 67. Сарамутин, 82. Юрганов, 84. Нурисов, 90.

Судья: Турбин (Дмитров).

12 ноября. Краснодар. Стадион "Кубань".

Турнирная таблица ФНЛ