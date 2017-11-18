Питерское "Динамо" победило "Луч", уступая 0:2 и забив пенальти на 95-й минуте

"Динамо" из Санкт-Петербурга обыграло "Луч-Энергию" в матче 24-го тура первенства России в ФНЛ. Клуб из Северной столицы по меньшей мере на сутки поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Отметим, что по ходу встречи питерцы уступали 0:2, но благодаря хет-трику Артема Кулишева вырвали победу. Решающий мяч форвард провел с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Первенство России

ФНЛ

24-й тур

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 3:2 (0:2)

Голы: Тихий, 13 (0:1). Гелоян, 33 (0:2). Кулишев, 58 (1:2). Кулишев, 74 (2:2). Кулишев, 90+5 - с пенальти (3:2).

"Динамо": Генералов, Юрганов, Бычков, Житников (Коваленко, 90+6), Бабенков, Кулишев, Цвейба (Рогов, 36), Песегов, Власов (Батютин, 68), Коротаев (Киреенко, 60), Барсов.

"Луч-Энергия": Шамов, Насадюк, Празновски, Тихий, Марущак, Макарчук, Пономаренко, Гелоян, Маляка (Носов, 65), Фомин (Соблиров, 85), Гордиенко (Хлебородов, 88).

Предупреждения: Маляка, 33. Бабенков, 71.

Судья: Кукуляк (Калуга).

Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".