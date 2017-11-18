20:11 | Футбол — ФНЛ

Питерское "Динамо" победило "Луч", уступая 0:2 и забив пенальти на 95-й минуте

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"Динамо" из Санкт-Петербурга обыграло "Луч-Энергию" в матче 24-го тура первенства России в ФНЛ. Клуб из Северной столицы по меньшей мере на сутки поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Отметим, что по ходу встречи питерцы уступали 0:2, но благодаря хет-трику Артема Кулишева вырвали победу. Решающий мяч форвард провел с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Первенство России

ФНЛ

24-й тур 

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 3:2 (0:2)

Голы: Тихий, 13 (0:1). Гелоян, 33 (0:2). Кулишев, 58 (1:2). Кулишев, 74 (2:2). Кулишев, 90+5 - с пенальти (3:2). 

"Динамо": Генералов, Юрганов, Бычков, Житников (Коваленко, 90+6), Бабенков, Кулишев, Цвейба (Рогов, 36), Песегов, Власов (Батютин, 68), Коротаев (Киреенко, 60), Барсов.

"Луч-Энергия": Шамов, Насадюк, Празновски, Тихий, Марущак, Макарчук, Пономаренко, Гелоян, Маляка (Носов, 65), Фомин (Соблиров, 85), Гордиенко (Хлебородов, 88).

Предупреждения: Маляка, 33. Бабенков, 71. 

Судья: Кукуляк (Калуга).

Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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czaroviu

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

21:18

Спринт

Нет в футболе добавленных минут, а только компенсированные. Матч по протоколу игры длится 90 минут и ни одной секунды больше. Все эти 90+5, не более чем журналистская выдумка. Все голы записываются только в пределах 90 игровых минут.

20:57

toxa-rv@list

сколько игроков луча ставило на победу Динамы? )) Во владивостоке з.п. не платят - как то надо зарабатывать..

20:45

RND

Как зенит против Ростова !

20:19