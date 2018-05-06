Питерское "Динамо" победило "Балтику", "Тамбов" вышел в "стыки"

"Динамо" из Санкт-Петербурга обыграло "Балтику" в матче 37-го тура первенства России в ФНЛ. Клуб из Калининграда финиширует в сезоне на пятом месте. Четвертую строчку обеспечил себе "Тамбов", который, таким образом, сыграет за право выхода в РФПЛ с 13-й командой премьер-лиги.

Первенство России

ФНЛ

37-й тур

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград) - 3:1 (0:0)

Голы: А.Джалилов, 59 (0:1). Кулишев, 63 (1:1). Юрганов, 66 (2:1). Соловьев, 74 (3:1).

"Динамо": Солдатенко, Юрганов, Коваленко, Ходжаниязов, Бабенков, Кулишев, Песегов (Батютин, 67), Соловьев (Житников, 88), Лагатор, Барсов (Цвейба, 84), Киреенко (Власов, 59).

"Балтика": Помазан, Каленкович, Логашов, Крючков (Шевчук, 74), Шахов, Тишкин (Магаль, 86), А.Джалилов, Григорьев, Голышев (Свежов, 81), Касьян, Себаи.

Предупреждение: Батютин, 76.

Судья: АМЕЛИН (Тула).

6 мая. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".