Питерское "Динамо" переименуют в "Сочи" в начале июля

"Динамо" Санкт-Петербург будет переименовано в "Сочи" в первых числах июля, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на гендиректора клуба Дмитрия Рубашко. Питерцы заняли шестое место в ФНЛ в сезоне-2017/18. После завершения сезона стало известно о переезде команды в Сочи и смене названия.

- Официально о переименовании в ФК "Сочи" будет объявлено в первых числах июля. Это техническая перерегистрация, она требует время, - сказал Рубашко.

Сегодня клуб еще под старым названием уступил в контрольном матче "Спартаку" (0:2).