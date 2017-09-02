Писарев нецензурно высказался о введении повторов в ФНЛ

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев после поражения от "Тамбова" в матче 11-го тура ФНЛ (1:2) негативно отозвался о судействе. По его мнению, второй гол в ворота нижегородской команды был забит из офсайда. Во время пресс-конференции наставник "Олимпийца" не гнушался использовать нецензурную лексику.

– Думаю, игра понравилась зрителям. Здесь, в Тамбове, хорошая футбольная атмосфера. А по судейству… Сейчас мы посмотрели второй гол, забитый в наши ворота. Там было положение "вне игры", но нам от этого не легче… Это футбол, ошибаются и на уровне премьер-лиге. Думаю, видеоповторы в ФНЛ введут, ***, когда я уже буду с бородой, ***, если доживу.