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21:47 | Футбол — ФНЛ

Писарев нецензурно высказался о введении повторов в ФНЛ


Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев после поражения от "Тамбова" в матче 11-го тура ФНЛ (1:2) негативно отозвался о судействе. По его мнению, второй гол в ворота нижегородской команды был забит из офсайда. Во время пресс-конференции наставник "Олимпийца" не гнушался использовать нецензурную лексику.

– Думаю, игра понравилась зрителям. Здесь, в Тамбове, хорошая футбольная атмосфера. А по судейству… Сейчас мы посмотрели второй гол, забитый в наши ворота. Там было положение "вне игры", но нам от этого не легче… Это футбол, ошибаются и на уровне премьер-лиге. Думаю, видеоповторы в ФНЛ введут, ***, когда я уже буду с бородой, ***, если доживу.

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Дополнительная информация

http://www.fcolympiec.ru/olimp-info/news/team/52236/

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