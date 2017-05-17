"Петровский" - единственный вариант для домашних матчей "Тосно"

Гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подчеркнул, что клуб рассматривает лишь один вариант места проведения домашних матчей - стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что "Тосно" должен играть в том регионе, в котором зарегистрирован. В этом сезоне клуб проводил домашние поединки на "Электроне" в Великом Новгороде. В качестве резервного варианта "Тосно" заявил арену "Звезда" в Перми.

- У нас только один стадион, который подходит под регламент, - цитирует ТАСС Матюшенко. - "Петровский", альтернатив нет. Мы сейчас готовим договор с "Петровским"; если он у нас будет, то нам дадут лицензию, и никаких проблем не будет. Мы этот процесс ускорили и должны подписать бумаги на этой неделе. "Звезда" была только запасным вариантом.

Стадион "Звезда" в Перми - это не наш регион. По арене в Новгороде пока ничего не получается, потому что там нет нужной категории. Когда она будет, это еще вопрос, это произойдет после того как приедет комиссия по лицензированию, а это будет через полтора-два месяца. Перед этим новгородский стадион еще нужно достроить.