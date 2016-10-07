18:36 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Петреску попрощался с болельщиками

0
0
0

Бывший главный тренер "Кубани" Дан Петреску, с которым клуб вчера расторг контракт, попрощался с болельщиками клуба, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Встреча прошла в очень теплой атмосфере в самом центре города – у памятника Екатерине Второй в Екатерининском сквере. На встрече присутствовал также первый помощник и переводчик Петреску – Эмилиан Карас.

Напомним, что этим летом румынский специалист во второй раз в карьере возглавил краснодарцев, но в начале октября контракт с ним был расторгнут. После 15 туров ФНЛ "Кубань" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ