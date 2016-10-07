Петреску попрощался с болельщиками

Бывший главный тренер "Кубани" Дан Петреску, с которым клуб вчера расторг контракт, попрощался с болельщиками клуба, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Встреча прошла в очень теплой атмосфере в самом центре города – у памятника Екатерине Второй в Екатерининском сквере. На встрече присутствовал также первый помощник и переводчик Петреску – Эмилиан Карас.

Напомним, что этим летом румынский специалист во второй раз в карьере возглавил краснодарцев, но в начале октября контракт с ним был расторгнут. После 15 туров ФНЛ "Кубань" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.