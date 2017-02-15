Петреску подал документы в ФИФА из-за долгов "Кубани"

Бывший главный тренер "Кубани" Дан Петреску подал документы в палату по разрешению споров ФИФА из-за задолженности по заработной плате со стороны краснодарского клуба. В октябре 2016 года "Кубань" и 49-летний румынский специалист, который сейчас возглавляет дубайский клуб "Аль-Наср", достигли договоренности о прекращении сотрудничества. В декабре палата по разрешению споров РФС обязала "Кубань" погасить задолженность перед Петреску и запретила клубу регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры.

– Мы подали документы в палату по разрешению споров ФИФА, – цитирует "Р-Спорт" агента румынского специалиста Николая Пырнэу. – Теперь ждем результатов, но нам сказали, что это будет недолго, так как мы имеем решение аналогичной палаты РФС. Петреску не выплатили ни единого рубля, ни одной копейки, как и его тренерскому штабу.

Помимо этого, уточняю, Ибраима Бальде, Мохаммед Рабиу, Шандау, Георге Букур – люди, у которых закончились контракты с клубом еще летом 2016 года, с ними также не рассчитались по заработной плате. Также задолженность перед Игорем Армашом. Мне кажется уже, что там для других целей поставили руководство – либо чтобы не думать, либо чтобы развалить клуб. У меня лично складывается именно такое впечатление.