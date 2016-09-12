12:31 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Петреску и Бордиян оскорбляли судей и приглашены на заседание КДК РФС

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что на ближайшее заседание приглашены главный тренер "Кубани" Дан Петреску и его помощник Валерий Бордияну. Оба были удалены со скамейки запасных во время матча 12-го тура ФНЛ с "Соколом" (0:0).

– Рассмотрим оскорбительное поведение главного тренера "Кубани" Дана Петреску и его помощника Валерия Бордияну в отношении официальных лиц матча – судей, – сказал Григорьянц. – Оба приглашены на заседание комитета, также ждем и судейскую бригаду встречи. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Cantona~~

Чего к цыгану прицепились то, он свои вопросы в лифте решает, чего раздувать вокруг не пойми кого базар.

13:29

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