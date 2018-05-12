Петреску готов отдать долг "Кубани" в краснодарский детский дом

Бывший главный тренер "Кубани" Дан Петреску до сих пор не получил деньги от краснодарского клуба. Об этом сообщил агент футболиста Николай Пырнэу. Румын покинул "Кубань" осенью 2016 года, и с тех пор регулярно обращается в суды по поводу возврата долга. Петреску также требовал снять с желто-зеленых очки.

– Руководители "Кубани" не связывались с нами, не появлялись, не говорили, – приводит РИА "Новости" слова Пырнэу. – Находимся в полном неведении. Петреску остается на той же позиции, что справедливость восторжествует и он получит то, что должен получить по контракту. Он однажды сказал, что готов взять эти деньги и отдать их в детский дом Краснодара.

Мне непонятна позиция РФС, уже три месяца союз не может огласить решение: отказаться или согласиться с нашей позицией. Может, "Кубань" какие-то обещания дала РФС, что сможет все отдать. Мы обратились в ФИФА, а там сказали, что надо получить любое решение от РФС. Понимаю РФС по-человечески, там, наверное, стараются сохранить "Кубань".

В моем понимании, к руководству клубом пришли люди, не имеющие никакого отношения к футболу, у них цели были совсем другие. В таком случае говорить о футбольном результате как минимум глупо.