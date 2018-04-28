Петраков ушел из "Томи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подал в отставку после поражения от "Зенита-2" в матче 35-го тура ФНЛ (1:2). Томский клуб, еще в прошлом сезоне выступавший в премьер-лиге, опустился на препоследнюю строчку в таблице, но находится всего в двух очках от спасительного 15-го места.
- Я обсудил с руководством клуба, со спортивным директором и принял это решение. Надеюсь, что это как-то всколыхнет команду, - цитирует ТАСС Петракова.
Петраков возглавлял "Томь" с 2001 по 2003 год, с 2006 по 2008-й и с 2016 года.
vit316
Петраков - хороший тренер. И дело не в деньгах, что он в Томске три раза был. Ради команды ушёл. Видать (ему видать), иначе ситуацию было не исправить... А тут есть шанс.
18:36
echo2011
Удивительно,что столь опытные и известные тренеры соглашаются работать в подобных командах.Неужели не все деньги заработаны?
18:32
bond1951
тренер неудача..................
18:05