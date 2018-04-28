Петраков ушел из "Томи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подал в отставку после поражения от "Зенита-2" в матче 35-го тура ФНЛ (1:2). Томский клуб, еще в прошлом сезоне выступавший в премьер-лиге, опустился на препоследнюю строчку в таблице, но находится всего в двух очках от спасительного 15-го места.

- Я обсудил с руководством клуба, со спортивным директором и принял это решение. Надеюсь, что это как-то всколыхнет команду, - цитирует ТАСС Петракова.

Петраков возглавлял "Томь" с 2001 по 2003 год, с 2006 по 2008-й и с 2016 года.

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