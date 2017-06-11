Петраков согласился временно тренировать "Томь" без контракта

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков заявил, что будет временно работать на сборе команды в Томске без контракта. Первый учебно-тренировочный сбор "Томи" начался 10 июня в Томске. Два дня командой руководит тренер по физической подготовке Василий Баскаков, а в понедельник на сбор приедет Петраков. Второй сбор команды также может пройти в Томске.

– Была договоренность, что когда Сергей Анатольевич (Жвачкин, губернатор Томской области) будет свободен, мы с ним встретимся и все обсудим, – цитирует ТАСС Петракова. – Думаю, контрактные вопросы должны быть решены до 20-го числа. Сборы уже начались, я завтра приеду и начну работу без контракта.