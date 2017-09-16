Петраков покинет "Томь"?

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от "Спартака-2" (1:2) в матче 14-го тура первенства ФНЛ не исключил, что в ближайшее время поговорит с руководством клуба по поводу своего будущего. По словам специалиста, вина за такие бездарные игры лежит на нем.

– Наверное, мне надо попросить прощения у болельщиков за такие бездарные матчи, которые мы проводим, – сказал Петраков. – Наша игра в обороне – это просто тихий ужас… Полностью вина лежит на мне.

Наверное, последует какой-то разговор с руководством по поводу наших отношений. Надо уже делать какие-то выводы… Сегодня я не узнал наших лидеров. Они выпали из игры. Называть имена не буду. А то они у нас такие ранимые…