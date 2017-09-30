Петраков - о ничьей с "Енисеем": "Не знаю - радовать или огорчаться сегодня"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 16-го тура ФНЛ против "Енисея" (1:1) отметил, что его подопечные во втором тайме смотрелись интереснее. Специалист подчеркнул, что одинаково настраивает свою команду на все игры.

– Не знаю – радовать или огорчаться сегодня. По первому тайму: мы очень тяжело входим в игру, во всех моментах, делаем ошибки. Нам сумели забить мяч, у "Енисея" еще были моменты. Хотя и у нас были моменты, где мы должны были правильнее распорядиться мячом, более хладнокровно, – цитирует пресс-служба ФНЛ Петракова. – Второй тайм был намного интереснее – по желанию, содержанию, самоотдаче. Считаю, владели преимуществом. Наверное, нам ничего не оставалось делать, как переходить на другую схему игры, что мы и сделали. Будь мы немного поудачливее, могли бы и выиграть, но, к сожалению, не получилось. В целом сложилось двоякое впечатление: по первому тайму играем лояльно, без агрессии, а потом, во втором, начинаем прибавлять... Не могу сказать, что кто-то выпал из игры, но некоторые футболисты могли сыграть намного интереснее и продуктивнее.

– "Томь" лучшие игры выдает с сильными соперниками. Есть ли момент психологии в сегодняшнем результате?

– Не знаю, может быть. Возможно, это присутствует. Но я свою команду настраиваю одинаково на все матчи.