Петербургское "Динамо" арендует двух футболистов по соглашению с "Чукаричками"

Спортивный директор петербургского "Динамо" Андрей Орлов сообщил о том, что он арендуют двух игроков клуба "Чукарички" в рамках нового соглашения между коллективами. Договор о сотрудничестве предполагает взаимную аренду футболистов, стажировки тренеров и персонала петербургского клуба в Сербии.

– Сегодня мы представим двух новичков, которые переходят к нам на правах аренды из футбольного клуба "Чукарички" и будут играть во второй части сезона ФНЛ, – приводит ТАСС слова Орлова. – Это черногорец Душан Лагатор, опорный полузащитник и крайний атакующий полузащитник Саша Йованович. Это квалифицированные футболисты, которые имеют большой опыт выступлений, несмотря на то, что первому 23 года, а второму – 24.

Соглашение составлено так, что в случае, если в последующие два трансферных окна клуб "Чукарички" осуществит трансфер этих футболистов за деньги, то определенную часть получит "Динамо".

Клуб "Чукарички" был основан в 1926 году. Наивысшее достижение команды – победа в Кубке Сербии в 2015 году. "Динамо" в текущем сезоне ФНЛ занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка после 25 матчей.