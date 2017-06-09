Первый тур ФНЛ пройдет 8 июля, "Крылья" сыграют с "Лучом-Энергией", "Томь" - с "Кубанью"

Общее собрание клубов ФНЛ одобрило предварительный календарь на сезон-2017/18. В первом туре "Крылья Советов" встретятся с "Лучом-Энергией", который остался в ФНЛ вместо отказавшейся от участия "Читы". "Томь" сыграет с "Кубанью", а "Оренбург" - с "Тамбовом". Игры тура состоятся 8 июля. Последние матчи сезона в 2017 году состоятся 25 ноября. Возобновится сезон 4 марта, а заключительный 38-й тур пройдет 12 мая.

В ближайшие несколько дней у клубов есть возможность договориться об обмене очередности домашних матчей и уведомить об этом лигу для внесения изменений в проект. Окончательно календарь будет утвержден 18 июня на заседании исполкома РФС.