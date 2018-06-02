Перед "Балтикой" поставлена задача выйти в РФПЛ в течение двух сезонов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что перед "Балтикой" поставлена задача в течение двух лет выйти в РФПЛ.

- Задача была поставлена еще перед прошлым сезоном - в течение двух-трех лет выйти в премьер-лигу, - приводит ТАСС слова Алиханова. - Мы были близки к тому, чтобы попасть в стыковые матчи, но, к сожалению, смазали концовку.

"Балтика" в прошедшем сезоне заняла пятое место в первенстве ФНЛ. Вчера, 1 июня, клуб объявил о назначении Валерия Непомнящего на пост главного тренера команды.



