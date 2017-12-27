Павел Соломатин: "Самое ужасное во втором дивизионе - езда на автобусе на огромные расстояния"

Нападающий "Волгаря" Павел Соломатин в интервью "СЭ" отметил, что езда на автобусе – это самое страшное, что есть во втором дивизионе. По его словам, разница между ним и премьер-лигой колоссальна.

– После "Спартака" вы оказались в "Карелии". Что самое ужасное во втором дивизионе?

– Езда на автобусе на огромные расстояния. Везде приходилось так добираться, кроме Мурманска. Туда можно попасть только на поезде (смеется).

– Тяжело играть после длительного переезда на автобусе?

– Мы обычно приезжали за день до матча, поэтому ничего страшного. У футболистов было время на восстановление. Сложно, но таковы реалии нашего второго дивизиона.

– Возвращение в РФПЛ после ПФЛ – это все равно, что перебраться из барака в пятизвездочный отель?

– Даже не пять, а семь звезд! Самая лучшая гостиница, которая может быть (смеется). (Андрей СИЗЯКИН)

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