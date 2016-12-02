Павел Погребняк: "Жалоба на "Динамо"? Наберите через пару дней"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк не стал комментировать информацию о том, что обратился в Палату по разрешению споров РФС с целью взыскать с "Динамо" долги по зарплате. Ранее появились сообщения о том, что экс-форвард сборной России требует от московского клуба выплатить ему 30 миллионов рублей. В нынешнем розыгрыше первенства ФНЛ Погребняк провел 3 матча, а также принял участие в одной встрече Кубка России, в общей сложности проведя на поле 116 минут.

– Пока не готов ничего комментировать.

– Но у "Динамо" есть долги перед вами?

– Не готов сказать. Наберите через пару дней. (Виталий АЙРАПЕТОВ)