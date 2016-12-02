Павел Погребняк: "Жалоба на "Динамо"? Наберите через пару дней"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк не стал комментировать информацию о том, что обратился в Палату по разрешению споров РФС с целью взыскать с "Динамо" долги по зарплате. Ранее появились сообщения о том, что экс-форвард сборной России требует от московского клуба выплатить ему 30 миллионов рублей. В нынешнем розыгрыше первенства ФНЛ Погребняк провел 3 матча, а также принял участие в одной встрече Кубка России, в общей сложности проведя на поле 116 минут.
– Пока не готов ничего комментировать.
– Но у "Динамо" есть долги перед вами?
– Не готов сказать. Наберите через пару дней. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Ботаникум
Приглашение "Поггса-полено", конкретного "сбитого лётчика", в "Дивано" и впрямь выглядит КОНКРЕТНЫМ ИДИОТИЗМОМ в сочетании с НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ подходом к делу. Либо сознательной "диверсией" по отношению к бюджету клуба, рассматриваемому как ВРЕМЕННАЯ ХАЛЯВА: типа "отпилил" и в отставку! И куда подевалась "счетоводческая принципиальность" краснощёкого Степашки???....... В ответ, предполагаю, услышу ТОЛЬКО ТИШИНУ! А Степашка "пристроился" нынче к "паровозной"кормушке - такие "принципиальные" в деле распила бюджетных средств тоже нужны для озвучивания гнилых отмазок!
19:53
П_о_в_а_р
Написал жалобу на Погребняка. Ибо днишшше же оно.
19:13
shpasic
а почему Степашин замолчал? или он только в "чужих" карманах деньги считает.
19:11
kot Begemot
Не надо хаять Погребняка. Форвард он, конечно, ни в пи*ду, но ему же надо жену содержать. а она у него супер-модель, без сумки за миллион на улицу не выйдет... Так мало ему, бедному, осталось с ней жить...
19:09
ROMEO
Вот редиска, надо было валить из клуба после вылета в прошлом году вместе с Кобелевым, который его пригласил. Как можно подписывать такого "кота в мешке" больше, чем на сезон, да еще и на хорошую зарплату. Никакой пользы от него за два года, один гол в проигранном матче со Спартаком, куча болячек, на поле почти не появляется, и за это ему платить большую зарплату, идиоты в управлении клубом сидят.
18:50