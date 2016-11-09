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Павел Погребняк: "Заканчивать не собираюсь, Аршавин и Тимощук - пример для меня"

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Нападающий "Динамо" Павел Погребняк заявил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время. По его словам, примером для него являются экс-партнеры по "Зениту" Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук, находящиеся на ведущих ролях в "Кайрате".

- Анатолий Федорович Бышовец сказал недавно, что Павлу Погребняку пора думать о завершении карьеры, и то, что творится в "Динамо", ничего хорошего ему не принесет, - цитирует "Р-Спорт" Погребняка. - Анатолий Федорович, в принципе, сказал все по делу, но когда мне заканчивать, я разберусь сам, и заканчивать я не собираюсь. Смотрю в будущее с оптимизмом и надеюсь, что все будет нормально. 

- Как чувствуете по состоянию организма, долго ли будете еще радовать болельщиков в России? Андрей Аршавин вон в Казахстане "звездить" продолжает.

- Силы есть, желание имеется, поэтому буду играть, пока все это при мне. А Андрей и Анатолий Тимощук тому пример.

- В перспективе ставите задачу вернуться в сборную России? Аршавин вот сказал, что его поезд ушел.

- Сейчас не хотелось бы смешить людей, поживем - увидим.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161109/1112006701.html

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