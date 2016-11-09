Павел Погребняк: "В "Динамо" отличная атмосфера"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк отметил, что в команде хорошая атмосфера, несмотря на задержки по зарплате. На днях руководство бело-голубых заверило, что скоро проблемы команды будут решены.

- Приятно, что руководители такого клуба наконец-то внесли какую-то ясность, - цитирует "Р-Спорт" Погребняка. - А то это-то как-то мешает команде, вот эта непонятная ситуация с финансированием. Наверное, Евгений Иванович забыл сказать, что ставка на молодых, да еще и на русских. Будем готовиться.

- Вы именно с "Динамо" связываете свое будущее?

- Зимой будет видно.

- Внутри коллектива есть ощущение, что СМИ нагнетают ситуацию и давят на клуб?

- Честно – нет. Что касается коллектива, у "Динамо" отличная атмосфера в команде, я имею в виду ребят. Естественно, неприятно ждать по три, по четыре месяца, но мы же всегда можем пойти навстречу, понять друг друга. Надо просто общаться, разговаривать, а не так пропадать. Все нормальные ребята, все понимаем.

- По три-четыре месяца ждать зарплаты?

- Ждали, какую-то часть они закрыли уже.