Павел Погребняк: "Пока нет новостей по поводу моего будущего"

"Динамо" по-прежнему не заявило на сезон нападающего Павла Погребняка. Сам футболист не прояснил ситуацию. В этом сезоне форвард пока не провел ни одного матча за бело-голубых.

– У меня пока нет новостей для вас по поводу своего будущего. Думаю, они появятся позже, – сказал Погребняк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)