20:00 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Павел Погребняк: "Пока нет новостей по поводу моего будущего"

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"Динамо" по-прежнему не заявило на сезон нападающего Павла Погребняка. Сам футболист не прояснил ситуацию. В этом сезоне форвард пока не провел ни одного матча за бело-голубых.

– У меня пока нет новостей для вас по поводу своего будущего. Думаю, они появятся позже, – сказал Погребняк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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zega

Дерево - не нужен никому, далее Биля...............................и так по списку те, кто живет прошлым.

21:54

LemieuxMario

бутсы на гвоздь)))

20:26

Реалист!

Погреб свое уже отбегал.Пора завязывать.

20:19

knyaz boltconskiy

Мы все расстроены,Паша.А лучше бы вообще не слышать о тебе.

20:16

самарец

Павел твоё будущее это ФНЛ

20:11

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