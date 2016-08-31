Павел Погребняк: "Пока нет новостей по поводу моего будущего"

"Динамо" по-прежнему не заявило на сезон нападающего Павла Погребняка. Сам футболист не прояснил ситуацию. В этом сезоне форвард пока не провел ни одного матча за бело-голубых.
– У меня пока нет новостей для вас по поводу своего будущего. Думаю, они появятся позже, – сказал Погребняк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
zega
Дерево - не нужен никому, далее Биля...............................и так по списку те, кто живет прошлым.
21:54
LemieuxMario
бутсы на гвоздь)))
20:26
Реалист!
Погреб свое уже отбегал.Пора завязывать.
20:19
knyaz boltconskiy
Мы все расстроены,Паша.А лучше бы вообще не слышать о тебе.
20:16
самарец
Павел твоё будущее это ФНЛ
20:11