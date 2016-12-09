19:02 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Павел Погребняк: "Не исключаю, что зимой покину "Динамо"

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Нападающий "Динамо" Павел Погребняк не исключил, что зимой покинет московский клуб. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел на поле в составе бело-голубых всего 116 минут. Трижды он выходил на замену, один матч начал в старте, но был заменен. Результативными действиями форвард не отметился.

 
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– На прошлой неделе появилась информация, что вы подали жалобу на "Динамо" в Палату по разрешению споров РФС по поводу задолженностей по зарплате. Есть новости?

– Нет, эту ситуацию я не готов пока комментировать.

– Намерены вторую часть сезона провести в "Динамо"?

– Я соскучился по игре, по футболу. Поэтому будем что-то думать.

– То есть можете покинуть "Динамо"?

– Да, я этого не исключаю.

– Разговаривали уже с руководством клуба на эту тему?

– Главное, что я хочу. А с клубом мы всегда найдем общий язык.

– Ясность может наступить в январе?

– Думаю, да.

– А есть какие-то варианты?

– Конечно, какие-то варианты имеются. Посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Levbereg

Может решил в Ростов рвануть? Только не это Паша. Не нужно))) Ты много пользы для развития российского футбола сделал. Может в Томь?

20:59

kravtsovru

Футбол давно покинул Погребняка

20:47

баламошка

Сколько бревно отстегнуло, чтобы про него новость написали?

20:22

petrovich13

В ЦСКА нападающий нужен

19:54

James Gang

Павлушка-деревяшка никому ты не нужен. Бутсы повесь на гвоздь!

19:26

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