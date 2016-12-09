Павел Погребняк: "Не исключаю, что зимой покину "Динамо"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк не исключил, что зимой покинет московский клуб. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел на поле в составе бело-голубых всего 116 минут. Трижды он выходил на замену, один матч начал в старте, но был заменен. Результативными действиями форвард не отметился.
– На прошлой неделе появилась информация, что вы подали жалобу на "Динамо" в Палату по разрешению споров РФС по поводу задолженностей по зарплате. Есть новости?
– Нет, эту ситуацию я не готов пока комментировать.
– Намерены вторую часть сезона провести в "Динамо"?
– Я соскучился по игре, по футболу. Поэтому будем что-то думать.
– То есть можете покинуть "Динамо"?
– Да, я этого не исключаю.
– Разговаривали уже с руководством клуба на эту тему?
– Главное, что я хочу. А с клубом мы всегда найдем общий язык.
– Ясность может наступить в январе?
– Думаю, да.
– А есть какие-то варианты?
– Конечно, какие-то варианты имеются. Посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Levbereg
Может решил в Ростов рвануть? Только не это Паша. Не нужно))) Ты много пользы для развития российского футбола сделал. Может в Томь?
20:59
kravtsovru
Футбол давно покинул Погребняка
20:47
баламошка
Сколько бревно отстегнуло, чтобы про него новость написали?
20:22
petrovich13
В ЦСКА нападающий нужен
19:54
James Gang
Павлушка-деревяшка никому ты не нужен. Бутсы повесь на гвоздь!
19:26