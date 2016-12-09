Павел Погребняк: "Не исключаю, что зимой покину "Динамо"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк не исключил, что зимой покинет московский клуб. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел на поле в составе бело-голубых всего 116 минут. Трижды он выходил на замену, один матч начал в старте, но был заменен. Результативными действиями форвард не отметился.

– На прошлой неделе появилась информация, что вы подали жалобу на "Динамо" в Палату по разрешению споров РФС по поводу задолженностей по зарплате. Есть новости?

– Нет, эту ситуацию я не готов пока комментировать.

– Намерены вторую часть сезона провести в "Динамо"?

– Я соскучился по игре, по футболу. Поэтому будем что-то думать.

– То есть можете покинуть "Динамо"?

– Да, я этого не исключаю.

– Разговаривали уже с руководством клуба на эту тему?

– Главное, что я хочу. А с клубом мы всегда найдем общий язык.

– Ясность может наступить в январе?

– Думаю, да.

– А есть какие-то варианты?

– Конечно, какие-то варианты имеются. Посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)