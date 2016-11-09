Павел Погребняк: "На "Спартак" приятно смотреть"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк выразил мнение, что его бывший клуб "Спартак" демонстрирует яркую игру в текущем сезоне. Красно-белые лидируют в турнирной таблице, на 3 очка опережая "Зенит".

- Я провел свои лучшие годы в "Зените", - цитирует "Р-Спорт" Погребняка. - Но "Спартак" очень силен на данный момент, они очень здорово прибавили. Самое главное, что на них приятно смотреть. Ничего плохого сказать не могу – молодцы ребята.

- В чем нужно прибавлять "Зениту"?

- Сейчас, думаю, с контрактом определится пара игроков, и подключат свою голову, не будут думать об ином, кроме как об игре за "Зенит". И все будет нормально, наладится. Состав самый сильный в России.