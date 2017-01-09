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Павел Погребняк: "Меня не пугает финансовая ситуация в "Динамо"

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Нападающий московского "Динамо" Павел Погребняк в интервью "СЭ" рассказал, не волнуется из-за финансовой ситуации в клубе. Он добавил, что бело-голубые пока не рассчитались с ним по долгам.

 
Павел ПОГРЕБНЯК.Павел Погребняк: "Это явно не последний мой сезон"

– До Нового года РФС обязал "Динамо" расплатиться с вами по долгам по зарплате. Есть какие-то подвижки?

– К сожалению, пока денег не поступало.

– А что говорят в клубе?

– Ждем на базе президента клуба. Думаю, скоро что-то прояснится.

– Вас не пугает тяжелая финансовая ситуация в "Динамо"?

– Лично меня – нет, не пугает. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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